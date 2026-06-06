parla marco poggi rovinato il ricordo di chiara sono ferito

Marco Poggi ha dichiarato di essere profondamente ferito, affermando che il ricordo di Chiara è stato rovinato. Ha parlato di un calvario personale che ha riaperto un dolore che aveva cercato di dimenticare, ma che si rivela impossibile da eliminare completamente. Le sue parole riflettono un senso di ferita aperta legata a eventi passati, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni.

Un calvario che ha fatto riaffiorare quel dolore che per anni ha cercato di allontanare ben sapendo che è impossibile da cancellare. Una tortura che ha riaperto una ferita che, forse, non sanguina più ma che ha lasciato una cicatrice profonda. E poi il tentativo di lasciarsi alle spalle quel giorno di quasi 19 anni fa quando, durante un escursione in montagna, in Trentino, a lui e ai suoi genitori piombò addosso un macigno: Chiara, sua sorella, era stata uccisa. Marco Poggi, oggi 38 anni, esce dal silenzio. E accetta di parlare davanti alle telecamere dopo che la Procura di Pavia ha chiuso una nuova indagine sull'omicidio della sorella puntando il dito contro il suo compagno di scuola e amico di allora, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Marco Poggi parla in tv dopo 19 anni: ROVINATO il ricordo di Chiara

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