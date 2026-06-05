Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della 26enne vittima di Garlasco, ha parlato a Quarto Grado. Ha dichiarato che le accuse rivolte alla famiglia lo hanno danneggiato e ha espresso il desiderio di poter voltare pagina. Poggi ha anche affermato che le accuse hanno compromesso l’immagine di Chiara.

Il fratello della 26enne rompe il silenzio a Quarto Grado: ‘Essere accusato mi ha fatto male, spero di poter voltare pagina’. Diciannove anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco Poggi torna a parlare pubblicamente e lo fa in un’intervista esclusiva a Quarto Grado, trasmissione che andrà in onda venerdì sera su Rete4. Un intervento particolarmente atteso, che arriva nel pieno della nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia e che vede indagato Andrea Sempio, amico dello stesso Marco. Nell’anticipazione diffusa dalla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, il fratello della vittima racconta il dolore vissuto in questi anni e l’amarezza per le ricostruzioni che hanno coinvolto anche lui. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, parla Marco Poggi dopo 19 anni: ‘Hanno rovinato l’immagine di Chiara’

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