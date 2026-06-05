Marco Poggi ha dichiarato di essere stato accusato ingiustamente di essere coinvolto nell’omicidio di sua sorella Chiara, affermando che chi indagava avrebbe potuto chiarire la sua posizione. Poggi ha anche detto che questa accusa ha rovinato il ricordo di Chiara. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

AGI - "Essere accusato di essere coinvolto nell' omicidio di Chiara è una cosa che chi indagava poteva benissimo smorzare". Per la prima volta Marco Poggi parla a distanza di 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara in un'intervista esclusiva al programma televisivo 'Quarto Grado'. Il motivo del silenzio rotto a Quarto Grado. Nell'anticipazione sui canali Instagram alla domanda sul perché abbia deciso di rompere il silenzio dice: " Ho sempre cercato di stare in una bolla, poi quest'anno si è sentito di tutto. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Mi ha ferito che rovinassero il suo ricordo ". L'intervista integrale in onda questa sera. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: "Hanno rovinato il ricordo di mia sorella Chiara"

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GARLASCO, MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO

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