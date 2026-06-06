Parla l’allenatore Giandonato Ho sposato il progetto della Recanatese dei giovani

L’allenatore della Recanatese ha dichiarato di aver scelto di sostenere il progetto incentrato sui giovani. Ha spiegato di aver sposato questa direzione, che mira a valorizzare i talenti emergenti e a costruire una squadra più giovane e dinamica. La società ha annunciato un cambio di strategia, puntando su giovani promesse e investimenti nel settore giovanile. La squadra si prepara per le prossime partite con questa nuova impostazione, che segna un cambio di rotta rispetto al passato.

Il “nuovo corso“ della Recanatese deve essere preso in considerazione da angolazioni diverse. Su tutto c’è, ovviamente, l’aspetto societario con questa inedita partnership con altre due importanti realtà sportive cittadine (Helvia Recina Calcio a 5 e Csi Recanati) che rappresenta, al contempo, il coronamento di una trattativa non semplicissima, che ha vissuto fasi alterne ed il punto di partenza che potrebbe condurre a sviluppi interessanti. Le novità riguardano anche il settore giovanile dove un ruolo importante lo ricoprirà Andrea Belli (ex diesse per tre anni dei Portuali Ancona con i quali ha raggiunto l’Eccellenza) che sarà il nuovo responsabile dello scouting. In questo contesto il lavoro di Matteo Mercuri ed Andrea Tubaldi produrrà, a breve termine, altre novità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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