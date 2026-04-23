La decisione della società Recanatese in silenzio stampa Non si parla fino a fine stagione

La Recanatese ha deciso di mantenere il silenzio stampa fino alla fine della stagione. La società non ha rilasciato dichiarazioni e sembra aver optato per un atteggiamento di riserbo totale in questo periodo. Questa scelta riguarda tutte le comunicazioni ufficiali e si applica a interviste e commenti pubblici. La situazione rimane invariata, senza ulteriori aggiornamenti o interventi da parte del club.

Dalle "segrete stanze" della Recanatese trapela ben poco se non che il silenzio stampa si protrarrà sino al termine della stagione. Diciamo che in quest’annata, sportivamente tormentata, i periodi di normalità nei rapporti con i media e quelli di "mutismo" si sono, più o meno, equivalsi. Dal 15 marzo bocche rigorosamente cucite: esattamente dal post-gara di Castelfidardo quando gli umori hanno davvero toccato il classico Nadir, ossia il punto più basso ed in effetti qualsiasi dichiarazione, in quei frangenti, sarebbe sembrata fuori luogo e inopportuna. Non che le cose poi siano migliorate molto, ricordando i rovinosi ko di Chieti e Macerata ma d’altronde, ci auguriamo che coloro che hanno preso questa drastica decisione non si attendessero grandi benefici sul campo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La decisione della società. Recanatese in silenzio stampa. Non si parla fino a fine stagione Notizie correlate La società si chiude nel silenzio stampa. Nessun ribaltone fino al derby di ModenaLa Curva Mare è stata decisamente esplicita, sia durante il match che al termine. Juventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione?di Mauro MunnoJuventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione? La capitana custode di valori non negoziabili, Max valutato a...