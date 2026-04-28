Presidente Mattarella la prego | tolga i fondi ai partigiani faziosi

Il testo si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica, chiedendo di sospendere i finanziamenti a un'associazione considerata ostile ai partigiani e ai valori della Resistenza. L'autore denuncia un atteggiamento di ostilità da parte di questo gruppo nei confronti di chi ha contribuito alla liberazione del paese, sottolineando comunque che l'organizzazione rimane un alleato importante. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione tra le istituzioni e alcuni gruppi associativi.

mi permetto di rivolgermi a Lei con rispetto e senso delle istituzioni per esprimerLe una profonda perplessità riguardo ai finanziamenti destinati all’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Per l’ennesima volta, in occasione del 25 aprile, abbiamo assistito a una ricorrenza che, anziché essere dedicata al ricordo della vittoria contro il nazifascismo, sembra trasformarsi in un contenitore ideologico in cui si affrontano temi che spaziano dal Vietnam a Gaza, a seconda dei decenni, lasciando in secondo piano il sentimento di gratitudine verso coloro che contribuirono in modo decisivo alla liberazione dell’Italia. Tra questi, gli angloamericani che sbarcarono in Sicilia, anche grazie alla preziosa collaborazione di Suo padre, Bernardo Mattarella.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Presidente Mattarella, la prego: tolga i fondi ai partigiani faziosi Notizie correlate 25 aprile, “Rifarei omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”. L’equiparazione del presidente del Senato La RussaA quattro giorni di distanza dal 25 aprile, il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite del Salone del Mobile di Milano, torna a parlare del... Truffe social a nome di Domenico: raccolte fondi illegali. L’appello: “Vi prego non fate bonifici”Napoli, 21 febbraio 2026 – Non c’è rispetto nemmeno di fronte alla morte di un bambino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; 25 aprile, la cerimonia all'Altare della Patria con il presidente Mattarella; Presidente Mattarella, la prego: tolga i fondi ai partigiani faziosi; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti: verificare la fondatezza degli elementi. Il 25 aprile di Sergio Mattarella: ecco perché il presidente della Repubblica sarà a San Severino MarcheCome ogni anno il capo dello Stato sarà alle 9 all'Altare della Patria e poi raggiungerà un luogo diverso d'Italia a ricordare uno degli eventi della lotta per la Liberazione ... vanityfair.it 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso a San Severino Marche per il 25 aprile 2026: il senso della sua scelta ... policymakermag.it Quello che sta accadendo ha del clamoroso. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite il proprio ufficio stampa, ha chiesto uffficialmente chiarimenti al ministro della Giustizia Nordio per le presunte false informazioni sul caso del figlio adottivo di - facebook.com facebook Il Presidente Mattarella ha ricevuto una delegazione del Comitato nazionale Centenario Don Milani Il video: youtu.be/pAPQffZ21G4is… x.com