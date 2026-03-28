Papa a Mattarella A Monaco per la costruzione del bene comune

Il Papa è partito in elicottero verso il Principato di Monaco. La visita si concentra sulla promozione del bene comune. La partenza è stata comunicata ufficialmente e si svolge in un contesto di incontri istituzionali. La visita include incontri con rappresentanti locali e momenti di riflessione pubblica. La visita si inserisce in una serie di impegni ufficiali del Pontefice all’estero.

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV è partito in elicottero per il Principato di Monaco. Durante il volo, il Santo padre ha inciato un telegramma al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella in cui il Pontefice spiega di partire alla volta di Monaco “desideroso di incoraggiarvi la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune”. Al capo di Stato, indirizza quindi un “cordiale saluto”, insieme a “fervidi auspici per il progresso spirituale, civile e sociale della nazione italiana”. Quattro i principali appuntamenti che scandiranno il viaggio apostolico: la visita di cortesia al principe Alberto nel Palazzo Principesco, l'incontro con la comunità cattolica nella Cattedrale della Immacolata Concezione e quello con i giovani e i catecumeni nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Devota. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa a Mattarella “A Monaco per la costruzione del bene comune” Articoli correlati Leggi anche: Vigili fuoco, Mattarella: instancabile dedizione al bene comune Il Papa scrive a La Repubblica: “La libertà di stampa contribuisce al bene comune”Papa Leone XIV ha scritto al quotidiano La Repubblica, in occasione del suo cinquantesimo anniversario dalla fondazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa a Mattarella A Monaco per la... Discussioni sull' argomento I Reali di Spagna a Roma il 20 marzo per vedere papa Leone, il giorno prima a Salamanca con Mattarella; Re Felipe, la laurea honoris causa a Mattarella a Salamanca (e l'incontro con Leone XIV in Vaticano); Leone XIV è partito per il Principato di Monaco; Nuovo sito web Quirinale. Mattarella, 'la Casa degli italiani'. Papa Leone XIV a Mattarella Nel Principato di Monaco per la costruzione del bene comuneDurante il volo, il Santo padre ha inciato un telegramma al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella ... italpress.com Abbazia di San Nilo Grottaferrata. Papa Giovanni XIX - XII sec. In questo mosaico, situato nell’Abbazia di san Nilo a Grottaferrata troviamo una iconografia inconsueta. Monastero, iniziato nell’anno 1004, consacrato nel 1024 da Giovanni XIX, il suo mosaico è - facebook.com facebook Papa Leone XIV riceverà ad aprile la prima arcivescova di Canterbury Leggi qui : x.com