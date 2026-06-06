palio la sfida tra storia e teatro i volontari dei rioni diventano attori

Notizia in breve

Durante la 47ª edizione del Palio di Copparo, i volontari dei rioni hanno interpretato ruoli teatrali, partecipando a una sfida tra tradizione e recitazione. La manifestazione ha visto il ritorno del Premio “Cosetta Coluccia”, simbolo di riconoscimento per le attività legate all’evento. La giornata si è svolta con la partecipazione di gruppi locali che hanno recitato in scena, coinvolgendo il pubblico presente.