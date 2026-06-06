Palio la sfida tra storia e teatro I volontari dei rioni diventano attori
Durante la 47ª edizione del Palio di Copparo, i volontari dei rioni hanno interpretato ruoli teatrali, partecipando a una sfida tra tradizione e recitazione. La manifestazione ha visto il ritorno del Premio “Cosetta Coluccia”, simbolo di riconoscimento per le attività legate all’evento. La giornata si è svolta con la partecipazione di gruppi locali che hanno recitato in scena, coinvolgendo il pubblico presente.
Il ritorno del Premio “Cosetta Coluccia” rappresenta una delle novità della 47esima edizione del Palio di Copparo. L’atteso appuntamento, in programma domenica 7 giugno in Piazza del Popolo, vedrà protagonisti i quattro rioni che, dinanzi alla Corte Ducale e al pubblico, daranno vita a rappresentazioni storico-teatrali che verranno valutate da una attenta giuria: la migliore sarà insignita dell’ambito riconoscimento. La sera, dalle 20.30, la Corte Ducale si riunirà in Piazza del Popolo dove, secondo l’ordine stabilito dal sorteggio effettuato in sala consiliare lo scorso 9 maggio, si esibiranno le contrade: aprirà il rione Dezima, seguito da Mota, Furnas e Crusar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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