Il Palio dei Rioni si prepara con diverse attività sportive e ricreative. Tra le discipline praticate ci sono il calcetto, il podismo, la pallavolo femminile, il tiro alla fune e la briscola. L’evento si arricchisce anche con musica dal vivo e stand di street food. La giornata coinvolge partecipanti di tutte le età, offrendo un mix di sport, intrattenimento e cibo di strada.

Calcetto, soprattutto. Ma anche podismo, pallavolo femminile, tiro alla fune e briscola. E a fare da contorno, musica e street food. Tutto pronto per l’edizione 2026 del “ Palio dei Rioni di Capraia Fiorentina “, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 14 maggio alle 19.30 al campo sportivo di Capraia con la prima partita del torneo di calcetto della categoria Ragazzi tra Centro e Mazzantini (mentre alle 20.30 inizierà il torneo di calcetto degli adulti, con Casenuove-Castello). La sera successiva sarà dedicata alle bancarelle, con proposte gastronomiche, ed alla musica, in piazza Madre Teresa di Calcutta. Nella medesima piazza, il 16 maggio prossimo si terrà la gara di tiro alla fune femminile (alle 21.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Palio dei Rioni scalda i motori. Giochi e musica

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