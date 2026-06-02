Domenica 7 giugno si svolge il palio dei rioni a Monticiano, con 23 cavalli iscritti alle batterie di qualificazione. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con un’associazione di proprietari e allenatori di cavalli da palio, guidata da un presidente. La giornata prevede diverse gare tra i rioni, con i cavalli pronti a sfidarsi sul circuito allestito nel centro del paese.

Sarà domenica 7 giugno la giornata clou del palio dei rioni di Monticiano organizzato dal Comune con l’indispensabile collaborazione dell’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da palio guidata da Osvaldo Costa. Al loro fianco anche la Lilt. Alle 10.30 le batterie di qualificazione, alle 13 l’assegnazione dei cavalli ai rioni, alle ore 15 la benedizione. Poi si entra nel vivo alle 16.30 con il Memorial Franco Nobile mentre la finale del palio dei rioni si svolgerà alle 17.30. Sarà presente anche uno stand gastronomico. L’Associazione ha lavorato bene riuscendo a portare al Tamburo tanti cavalli di qualità. Ben 23 gli iscritti:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monticiano, il 7 c’è il palio dei rioni. Ben 23 i cavalli iscritti per le batterie

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