Palio il duello sulla creatività L’attesa del premio Cardini | La gara fra sfilate e costumi
Mercoledì si svolgerà la nuova edizione del Premio Tommaso Cardini, evento che vede protagonisti i partecipanti in una gara di creatività tra contrade. La competizione si concentra sulla realizzazione di sfilate e costumi, con le diverse squadre che si sfidano per ottenere il riconoscimento. L’atmosfera si fa più intensa in attesa di conoscere il risultato, mentre le contrade si preparano a mettere in mostra le proprie capacità artistiche.
Sale ancora una volta la febbre da palio. Torna mercoledì il Premio Tommaso Cardini, appuntamento ormai consolidato nel quale il duello fra contrade è sulla creatività. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente dei Fratres Donatori di Sangue e figura centrale del Palio di Fucecchio, di cui fu padre fondatore nel 1981. Come da tradizione, il premio celebra l’impegno e la qualità del lavoro svolto dalle Contrade nella realizzazione della sfilata storica della 45esima edizione del Palio di Fucecchio, valorizzando l’attenzione alla ricerca storica, ai costumi e all’interpretazione scenica da parte delle sartorie e dei gruppi sfilata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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