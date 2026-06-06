Sale ancora una volta la febbre da palio. Torna mercoledì il Premio Tommaso Cardini, appuntamento ormai consolidato nel quale il duello fra contrade è sulla creatività. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente dei Fratres Donatori di Sangue e figura centrale del Palio di Fucecchio, di cui fu padre fondatore nel 1981. Come da tradizione, il premio celebra l’impegno e la qualità del lavoro svolto dalle Contrade nella realizzazione della sfilata storica della 45esima edizione del Palio di Fucecchio, valorizzando l’attenzione alla ricerca storica, ai costumi e all’interpretazione scenica da parte delle sartorie e dei gruppi sfilata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, il duello sulla creatività. L’attesa del premio Cardini: "La gara fra sfilate e costumi"

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