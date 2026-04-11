Giuramenti sfilate giochi e due novità | ufficializzato il calendario del Palio di Copparo

È stato ufficializzato il calendario del Palio di Copparo, con eventi che includono giuramenti, sfilate e giochi. Durante la cerimonia, le chiarine hanno accompagnato l’ingresso della Corte Ducale e dei rappresentanti dei rioni, che si sono mossi da piazza del Popolo verso la Galleria civica Alda Costa. La manifestazione si è svolta sotto gli occhi dei cittadini che affollavano il centro cittadino, partecipando alle varie fasi della tradizione.

L’inconfondibile suono delle chiarine ha accompagnato l’incedere della Corte Ducale e delle bandiere dei rioni Crusar, Dezima, Furnas, Mota da piazza del Popolo alla Galleria civica Alda Costa sotto gli occhi dei cittadini che vivevano il cuore cittadino. Così si è aperta – nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Studi rinascimentali: ufficializzato il calendario completo degli eventi in programmaPer il ciclo ‘Una costellazione di libri’, gli incontri si svolgono nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea alle 17. Prima Categoria: punti playoff in palio per la Portuense col Fusignano. Copparo a Bubano, Codigorese a MolinellaCon la ventiseiesima giornata alle porte, la classifica del girone F di Prima categoria racconta un campionato già deciso in vetta, ma ancora...