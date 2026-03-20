Palio rinnovo dei costumi del Corteo storico | commissione a lavoro

Giovedì 19 marzo 2026 si è tenuta la prima riunione della Commissione di studio incaricata di rinnovare i costumi del Corteo Storico che precede il Palio a Siena. L'incontro si è svolto nel Palazzo Pubblico, coinvolgendo membri dedicati a questo progetto. La commissione sta lavorando per aggiornare i costumi tradizionali, seguendo le indicazioni stabilite.

Siena, 19 marzo 2026 – Prima riunione in Palazzo Pubblico giovedì 19 marzo della Commissione di studio finalizzata al rinnovo dei costumi del Corteo Storico che precede il Palio. La Commissione è composta da sette membri: il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, in qualità di presidente; Matteo Fontani, delegato dall’amministrazione comunale, storiografo del costume; Laura Bonelli, esperta di storia dell’arte con particolare riferimento al medioevo senese; Gianni Mazzoni, Onorando Priore della Imperiale Contrada della Giraffa, e Simone Ciotti, Onorando Priore della Contrada della Tartuca, designati dal Magistrato delle Contrade; Paolo Bartolini, in rappresentanza del Consorzio per la Tutela del Palio; il Maestro Massimo Pizzi Gasparon Contarini, esperto di storia del costume. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, rinnovo dei costumi del Corteo storico: commissione a lavoro Articoli correlati Tutti i colori del palio. Estrazione delle batterie murales e corteo storico: "Arte e tradizione unite"È stato un fine settimana caratterizzato dai colori, illuminati dal sole, quello appena trascorso a Buti, che entra così nella sua settimana più viva. Comunicato Stampa: ARMA DEI CARABINIERI E AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO FIRMANO IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESAPresso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato firmato il rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Arma e l'Automotoclub Storico Italiano. Aggiornamenti e notizie su Palio rinnovo dei costumi del Corteo... Discussioni sull' argomento Palio, rinnovo dei costumi del Corteo storico: commissione a lavoro; Il sindaco Nicoletta Fabio su previsite e Palio: Le misurazioni laser sono corrette. Rinnovo dei costumi del Corteo Storico, prima riunione della Commissione di studioPrima riunione in Palazzo Pubblico oggi, giovedì 19 marzo, della Commissione di studio finalizzata al rinnovo dei costumi del Corteo Storico che precede il Palio. La Commissione è composta da sette me ... radiosienatv.it Commissione di studio per rinnovare i costumi: ecco chi ne fa parteLa giunta comunale ha deciso la costituzione di una Commissione di studio finalizzata al rinnovo dei costumi del Corteo Storico del Palio. L’ultimo rinnovo complessivo dei costumi risale al 2000. In ... lanazione.it Con 21 punti ancora in palio, entrambe le squadre devono evitare passi falsi per garantirsi la permanenza in categoria. Domenica biancoverdi a Ragusa, rossoblù al “Razza” contro il Messina - facebook.com facebook EUROPA LEAGUE I In campo Roma-Bologna. In palio ci sono i quarti di finale. All'andata al Dall'Ara è finita 1-1 #ANSA x.com