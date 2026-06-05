Palestra all' Inter? Il punto di Marotta | Ci piace ma

Il presidente dell’Inter ha dichiarato che la società è interessata a una collaborazione con una palestra, ma non ha fornito dettagli specifici. Durante la presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 2026-2027, ha anche commentato sul mercato, menzionando l’interesse per un calciatore e il rinnovo di un contratto. Non sono state annunciate ufficialmente nuove operazioni o accordi.

Le parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta sul calciomercato, da Palestra ad Alexandar Stankovic al rinnovo di Chivu, a margine della presentazione dei calendari di Serie A 2026-2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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