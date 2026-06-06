Pale eoliche tra Viterbo Montefiascone e Celleno | via libera del governo
Il consiglio dei ministri ha approvato il progetto del parco eolico “Energia Viterbo”, che si svilupperà tra i territori di Viterbo, Montefiascone e Celleno. La decisione riguarda l’autorizzazione per la realizzazione delle pale eoliche. La conferma dell’ok è arrivata recentemente, permettendo di procedere con le fasi successive del progetto. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del governo.
Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al progetto del parco eolico “Energia Viterbo”, previsto tra i comuni di Viterbo, Montefiascone e Celleno. L'impianto rientra tra i quattordici procedimenti di valutazione di impatto ambientale esaminati dal governo nell'ambito dei progetti per la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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