Pale eoliche tra Viterbo Montefiascone e Celleno | via libera del governo

Notizia in breve

Il consiglio dei ministri ha approvato il progetto del parco eolico “Energia Viterbo”, che si svilupperà tra i territori di Viterbo, Montefiascone e Celleno. La decisione riguarda l’autorizzazione per la realizzazione delle pale eoliche. La conferma dell’ok è arrivata recentemente, permettendo di procedere con le fasi successive del progetto. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del governo.