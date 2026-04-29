Rinnovabili in Sardegna | la guerra delle pale eoliche tra caro energia e tutela del paesaggio

In Sardegna, il settore delle energie rinnovabili sta vivendo un momento di tensione, con numerosi progetti di impianti eolici che hanno suscitato confronti tra le società private e le autorità locali. Le aziende private avanzano richieste di autorizzazioni per nuove installazioni, mentre le istituzioni si trovano a dover gestire le criticità legate alla tutela del paesaggio e alla sicurezza energetica. La situazione evidenzia difficoltà nel definire limiti chiari per lo sviluppo di queste infrastrutture.

Nell'isola, il passaggio alle rinnovabili sta scatenando una serie di speculazioni da parte delle società private a cui gli enti locali e la giunta regionale faticano a mettere dei paletti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: "Dobbiamo produrre energia sostenibile, servono pale eoliche" Monte Crociglia: tra energia rinnovabile e tutela del paesaggio, il dibattito si fa acceso in serata pubblica.Crociglia al centro del dibattito energetico: la comunità piacentina cerca risposte Una serata informativa, organizzata da CAI Piacenza, GAEP e Guide... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Metanizzazione della Sardegna. Il conto ai sardi e il paradosso delle rinnovabili bloccate; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Sistema elettrico, marzo 2026 è stato il mese del fotovoltaico: 4 TWh prodotti; La Sardegna verso il 2030: pronti i nuovi scenari per il Piano energetico regionale. Metanizzazione della Sardegna. Il conto ai sardi e il paradosso delle rinnovabili bloccateSecondo Energia per l’Italia, il progetto per portare il metano in Sardegna rischia di scaricare sui consumatori costi molto elevati, mentre la Regione continua a frenare lo sviluppo degli impianti ri ... qualenergia.it Sardegna, Fer e vincoli paesaggistici: il Cds boccia il no senza istruttoriaIl Consiglio di Stato: la tutela del paesaggio va bilanciata con lo sviluppo delle rinnovabili, ponendo motivazioni puntuali nei procedimenti autorizzativi ... qualenergia.it 4 di sera. . "Ad oggi sarebbe il caso di impegnarsi sia sul fronte delle energie rinnovabili sia sul fronte del nucleare” Claudio Martelli a #4disera - facebook.com facebook Trump sta perdendo contro le rinnovabili: negli USA storico sorpasso sul gas x.com