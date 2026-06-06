A Rondine, un paese in provincia di Arezzo, si è svolta una marcia di pace con madri israeliane e palestinesi. Reem, madre palestinese, e Yahel, madre israeliana, si sono trovate fianco a fianco in una manifestazione che coinvolge diverse parti d’Europa. Le due donne hanno portato le loro testimonianze, con Reem che ha parlato della perdita del figlio e della volontà di non provare odio. La marcia si è conclusa con un appello alla pace.

Arezzo, 6 giugno 2026 – Stanno l’una di fianco all’altra. Reem è palestinese, Yahel è israeliana. Madri di una marcia per la pace che avvolge tutta l’Europa e sbarca a Rondine. «Se la guerra è una scelta, anche la pace può esserlo». A Rondine giocano in casa, come le due scrittrici che sono con loro, l’israeliana Manuela Dviri e la palestinese Sara Mustafah. Parola d’ordine? «Vogliamo un mondo dove mio figlio non venga ucciso e non debba uccidere». È la risposta all’inquietudine, fil rouge di Youtopic Fest, e la chiave per ricucire ciò che le bombe hanno spezzato. Un filo sottile, certo, ma che può essere inossidabile. Perché esistono strade diverse da quella delle armi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pace, a Rondine l’appello delle madri. Israeliane e palestinesi in marcia. “Mio figlio ucciso, ma non odio”

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