A Roma si è svolta la manifestazione Barefoot Walk: Mother’s Call for Peace, organizzata da madri palestinesi e israeliane. Le donne hanno camminato a piedi nudi nel centro della città, portando con sé cartelli e slogan contro il conflitto e per chiedere la pace. L’evento ha coinvolto diverse partecipanti provenienti dai due territori, che hanno sottolineato come le loro voci siano spesso escluse dai processi decisionali.

«Per generazioni le nostre comunità sono state lacerate da violenza e paura», hanno dichiarato la palestinese Reem Al-Hajajreh di Women of the Sun e l’israeliana Yael Admi di Women Wage Peace, entrambe candidate al Nobel per la Pace, sono alla guida del movimento che riunisce migliaia di donne di entrambi i Paesi nel mondo. «Mentre le guerre continuano, le voci di chi paga il prezzo più alto, madri e donne, vengono sistematicamente ignorate ed escluse dalle stanze dove si decide anche il loro futuro e quello dei loro figli. Oggi diciamo basta, tutto questo deve finire. I nostri figli meritano scelte migliori che uccidere o essere uccisi. Da anni, e non senza rischi, siamo impegnate a costruire legami tra i nostri popoli perché il dialogo è l’unico modo per costruire una pace giusta e duratura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barefoot Walk a Roma, la marcia a piedi nudi delle madri palestinesi e israeliane per la pace: «Le nostre voci escluse dalle stanze dove si decide per noi e per i nostri figli»

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