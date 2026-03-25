Madri israeliane e palestinesi a Roma in marcia per la pace a piedi nudi

A Roma, un gruppo di madri israeliane e palestinesi ha partecipato a una marcia a piedi nudi per chiedere la pace. Le donne hanno dichiarato che il dialogo rappresenta l’unico metodo per ottenere una pace giusta e duratura. L’evento si è svolto nel centro della città e ha coinvolto diverse persone che hanno attraversato le strade principali. Nessuna altra attività è stata riferita in relazione alla manifestazione.

, “il dialogo è l’unico modo per costruire una pace giusta e duratura”, dicono. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Madri israeliane e palestinesi a Roma in marcia per la pace a piedi nudi Articoli correlati Madri palestinesi e israeliane a piedi nudi per la pace: Roma ospita la Barefoot WalkOggi, martedì 24 marzo 2026, Roma ospita la “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, una marcia simbolica in cui madri palestinesi e israeliane... Madri per la pace a Roma: israeliane e palestinesi insiemeAGI - Dall'Ara Pacis al Pincio: madri palestinesi e israeliane hanno camminato unite, alcune a piedi scalzi, per chiedere la pace. Madri israeliane e palestinesi a Roma in marcia per la pace a piedi nudi Aggiornamenti e notizie su Madri israeliane Temi più discussi: Sito Istituzionale | Il 24 marzo l'appello delle madri per la pace; Madri per la pace a Roma: israeliane e palestinesi insieme; A Roma la camminata delle madri palestinesi e israeliane per la pace; Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri. In prima fila, Reem e Yael. Madri palestinesi e israeliane camminano mano nella mano a Roma: tutta la potenza della marcia (a piedi nudi) per la paceMadri palestinesi e israeliane hanno camminato a piedi nudi a Roma lanciando un appello per la pace e chiedendo la fine della violenza. greenme.it Madri palestinesi e israeliane camminano insieme a Roma: I bambini hanno diritto alla paceA piedi nudi dall'Ara Pacis al Pincio, il gesto simbolico di due candidate al Nobel per la Pace apre una serie di iniziative internazionali ... radiocolonna.it Anche Fondazione Gariwo ha partecipato alla Barefoot Walk, la marcia a piedi nudi delle Madri palestinesi e israeliane guidata da Reem Al-Hajajreh di Women of the Sun e Yael Admi di Women Wage Peace. La marcia - tenutasi ieri a Roma - è stata un - facebook.com facebook A piedi nudi a Roma per la Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace. L'iniziativa unisce le madri israeliane e palestinesi in un appello comune per la fine della violenza. x.com