Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse dichiarazioni e reazioni nel mondo del calcio italiano, segnando un periodo di grande instabilità. Tutto è iniziato circa un mese fa, quando l’Italia ha subito una sconfitta in Bosnia, seguita dalle dimissioni del presidente della Federcalcio. Gravina, in un’intervista, ha commentato la sua posizione politica affermando di tendere a sinistra e ha dichiarato di non aver fallito.

Sono settimane turbolente per il calcio italiano. Tutto è cominciato quasi un mese fa, con la sconfitta dell'Italia in Bosnia e le conseguenti dimissioni, due giorni dopo, del presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Non sono stato costretto, nella maniera più assoluta", afferma il numero uno uscente della Federcalcio ospite a Otto e mezzo su La7. "È stata una mia scelta personale. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare ai Mondiali e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno. È stato giusto dimettersi". Di una cosa, però, è certo: " Non ritengo di aver fallito. Se legato a piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra Federazione è tra le più apprezzate in Europa".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Gravina sconcertante: "Politica? Tendo a sinistra. Perché non ho fallito"

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