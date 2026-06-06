Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera fermato un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato in relazione all’omicidio di un 22enne avvenuto la scorsa settimana alla stazione Certosa di Milano. La vittima è stata accoltellata durante un episodio ancora in fase di indagine. La polizia ha fermato il giovane dopo aver raccolto elementi che collegano il suo coinvolgimento. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i motivi del gesto e il collegamento con altri possibili soggetti coinvolti.

Un 19enne è stato fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la scorsa settimana alla stazione Certosa di Milano.Si tratta di un 19enne di nazionalità peruviana e residente a Canegrate che - a quanto si apprende - potrebbe essere uno degli esecutori materiali del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Stazione Certosa, accerchiato da dieci sulla banchina: ragazzo di 22 anni ucciso

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