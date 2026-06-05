Omicidio Gianluca Ibarra Silvera perquisizioni nei confronti di otto giovani sudamericani

Notizia in breve

La polizia ha perquisito otto giovani sudamericani sospettati di aver partecipato all’aggressione che ha portato alla morte di un 22enne avvenuta il 27 maggio. Le operazioni sono state disposte dalla procura di Milano e si sono concentrate sui sospettati ritenuti coinvolti nell’omicidio. I dettagli sulle accuse o sui risultati delle perquisizioni non sono stati comunicati.