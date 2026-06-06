Oltre 3 mila ragazzi ai campi estivi degli Alpini | Insegniamo volontariato e disciplina non vita di caserma

Oltre 3.000 ragazzi partecipano ai campi estivi organizzati dagli Alpini, che si concentrano sull’insegnamento del volontariato e della disciplina. Gli incontri non sono finalizzati a riprodurre una vita di caserma, ma a sensibilizzare i giovani sulle attività di protezione civile e di servizio alla comunità. Durante le settimane di attività, i partecipanti vengono coinvolti in esercitazioni pratiche e momenti di formazione, con l’obiettivo di avvicinarli ai valori e alle pratiche del settore.

C’è chi li conosce per le marce in montagna, chi per le tende e la vita all’aria aperta. Ma per gli Alpini i campi scuola sono soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e della protezione civile. Un’esperienza che anche nel 2026 in Bergamasca coinvolgerà oltre 3 mila ragazzi, dalla terza elementare alla terza media, festeggiando i quindici anni dei campi sezionali. La sezione Ana di Bergamo è stata tra le prime in Italia a sviluppare questo modello educativo. Sul territorio orobico si è arrivati a una quarantina di iniziative, distribuite in ogni angolo della provincia. Alcune si svolgono durante l’estate, altre vengono inserite tra settembre e ottobre nei programmi scolastici come attività di educazione civica, in collaborazione con gli istituti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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