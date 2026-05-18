Oltre l’Autismo e il sogno della Casa di vita a San Lazzaro | Chiediamo aiuto ai piacentini per dare cura e sostegno ai nostri ragazzi
Un gruppo di genitori e familiari di ragazzi con autismo ha lanciato un appello alla comunità di Piacenza, chiedendo supporto per la realizzazione di una struttura chiamata “Casa di vita”. L’obiettivo è offrire cure e sostegno ai giovani affetti da questa condizione. La richiesta si rivolge direttamente ai cittadini, invitandoli a contribuire alla costruzione di questa iniziativa. L’appello è stato condiviso pubblicamente, evidenziando la volontà di coinvolgere il territorio in un progetto dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie.
Un appello, un invito, un richiamo alla coesione sociale. «Chiediamo aiuto alla comunità piacentina, con tutto il cuore: aiutateci a costruire la “Casa di vita”». Maria Grazia Ballerini è presidente di Oltre l’Autismo, l’associazione nata nel 2003 da un gruppo di genitori che desiderava far. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
60 Mal auf den eigenen Bruder nach seiner Heimkehr eingestochen… | True crime deutsch | crime doku
Sullo stesso argomento
Leggi anche: L'iraniana va ai cortei a dare lezioni ai nostri pacifisti
Il Centro di aiuto alla Vita Vittore Buzzi “torna a casa”: accanto alle mamme e ai bambini dell’Ospedale di via CastelvetroIl Centro di Aiuto alla Vita Vittore Buzzi è tornato nella propria sede all’interno dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, in via Castelvetro 22,...
Oltre l'AUTISMO. . I Giochi Olimpc tornano il 23 maggio 2026 per la loro 4ª edizione. Una giornata di sport dedicata a oltre 100 giovani con disabilità, che potranno sperimentare diverse discipline – calcio, equitazione, volley, scherma, karate e motociclismo – l - Facebook facebook
autismo vs trauma/negligenza emotiva reddit
ASSOCIAZIONE INEDITA - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Autismo e vita indipendente. Ne la Casa di Toti, un futuro dove abitare e lavorareIl progetto, che sarà realizzato con il coinvolgimento di associazioni del territorio, del Comune di Modica e dell’Asp di Ragusa, punta a realizzare un modello di inclusione che permetta il ... disabili.com
Autismo. Stefani: Oltre 3 milioni di euro per rafforzare servizi e inclusione in VenetoIl presidente della Regione sottolinea: L’inclusione non è un manifesto, ma una responsabilità collettiva: si realizza nelle scuole, nei luoghi di lavoro e quotidianità. Solo così possiamo costruire ... quotidianosanita.it