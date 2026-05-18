Oltre l’Autismo e il sogno della Casa di vita a San Lazzaro | Chiediamo aiuto ai piacentini per dare cura e sostegno ai nostri ragazzi

Un gruppo di genitori e familiari di ragazzi con autismo ha lanciato un appello alla comunità di Piacenza, chiedendo supporto per la realizzazione di una struttura chiamata “Casa di vita”. L’obiettivo è offrire cure e sostegno ai giovani affetti da questa condizione. La richiesta si rivolge direttamente ai cittadini, invitandoli a contribuire alla costruzione di questa iniziativa. L’appello è stato condiviso pubblicamente, evidenziando la volontà di coinvolgere il territorio in un progetto dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie.

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