Oltre l’Autismo e il sogno della Casa di vita a San Lazzaro | Chiediamo aiuto ai piacentini per dare cura e sostegno ai nostri ragazzi

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di genitori e familiari di ragazzi con autismo ha lanciato un appello alla comunità di Piacenza, chiedendo supporto per la realizzazione di una struttura chiamata “Casa di vita”. L’obiettivo è offrire cure e sostegno ai giovani affetti da questa condizione. La richiesta si rivolge direttamente ai cittadini, invitandoli a contribuire alla costruzione di questa iniziativa. L’appello è stato condiviso pubblicamente, evidenziando la volontà di coinvolgere il territorio in un progetto dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie.

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Un appello, un invito, un richiamo alla coesione sociale. «Chiediamo aiuto alla comunità piacentina, con tutto il cuore: aiutateci a costruire la “Casa di vita”». Maria Grazia Ballerini è presidente di Oltre l’Autismo, l’associazione nata nel 2003 da un gruppo di genitori che desiderava far. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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