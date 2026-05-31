Tornano i campi estivi ai musei di Fiesole Con una settimana in più

I campi estivi ai Musei di Fiesole tornano con una settimana in più rispetto agli anni precedenti. La proposta include una settimana dedicata ai ragazzi di 12-14 anni e tre settimane rivolte ai bambini dai 4 agli 11 anni, con orario prolungato fino al pomeriggio. La novità riguarda l’estensione del periodo e la suddivisione per fasce di età, offrendo attività specifiche per ogni gruppo. La programmazione si svolgerà nelle strutture museali della zona.

Fiesole (Firenze), 31 maggio 2026 – Tornano i campi estivi ai Musei di Fiesole con un’offerta che prevede una settimana in più dedicata specificamente alla fascia 12-14 anni e con le tre settimane rivolte ai bambini dai 4 agli 11 anni con l’orario prolungato fino al pomeriggio. Ogni giornata sarà animata da laboratori, attività ludiche, percorsi educativi e momenti di scoperta condotti dagli educatori museali, con esperienze immersive tra arte, storia, archeologia e natura. L’iniziativa è inserita nel progetto Semi - Sinergia, Educazione, Mutamento, Inclusione, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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