Oltre 2 chili di cocaina nella jeep commerciante 37enne lascia il carcere e va ai domiciliari

Notizia in breve

Un uomo di 37 anni, arrestato nelle scorse settimane con oltre 2 chili di cocaina nella sua jeep, è stato trasferito dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dopo che il commerciante di Racalmuto ha ottenuto la misura cautelare alternativa. L’indagine riguardava il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.