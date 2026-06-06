Oltre 2 chili di cocaina nella jeep commerciante 37enne lascia il carcere e va ai domiciliari
Un uomo di 37 anni, arrestato nelle scorse settimane con oltre 2 chili di cocaina nella sua jeep, è stato trasferito dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dopo che il commerciante di Racalmuto ha ottenuto la misura cautelare alternativa. L’indagine riguardava il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.
Non sarà più detenuto in carcere ma sconterà la misura cautelare agli arresti domiciliari il trentasettenne commerciante di Racalmuto arrestato nelle scorse settimane con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione è stata adottata dai giudici della quinta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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