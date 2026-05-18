Cocaina nella jeep nei guai un commerciante di Racalmuto

Un commerciante di Racalmuto di 37 anni è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania lungo la statale 121 in territorio di Misterbianco. Durante un controllo, l’uomo ha effettuato una manovra incerta, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione, sono state trovate alcune dosi di cocaina nascosta all’interno della vettura. Il commerciante è stato quindi sottoposto a fermo e portato in caserma.

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Una manovra incerta lungo la statale 121, in territorio di Misterbianco, ha tradito un commerciante trentasettenne originario di Racalmuto, finito nella rete dei carabinieri del nucleo Investigativo di Catania. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il nervosismo dell'uomo, che viaggiava a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cocaina nei pacchetti di caramelle e sigarette: 33enne finisce nei guaiIl sospetto scambio in auto non sfugge ai carabinieri: sequestrate decine di dosi e oltre 800 euro in contanti.