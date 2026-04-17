Non fu lui a ordinare le bombe al bar | dopo oltre un anno U Mamma lascia il carcere e va ai domiciliari

Dopo più di un anno in carcere, Lucio Mancino, noto come “U Mamma”, è stato trasferito ai domiciliari. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale che ha escluso la sua responsabilità nell’ordinare le bombe al bar. Mancino, 60 anni, originario di Presicce-Acquarica, lascia la struttura carceraria e torna a vivere nella sua abitazione.

PRESICCEACQUARICA - Torna a casa Lucio Mancino, il 60enne di Presicce-Acquarica conosciuto come “U Mamma”. Dopo 447 giorni trascorsi dietro le sbarre del carcere di “Borgo San Nicola”, a seguito dell’arresto avvenuto il 25 gennaio 2025, il giudice del tribunale di Lecce Marcello Rizzo ha.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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