Intelligenza artificiale Piacenza tra i primi Comuni italiani a dotarsi di linee guida

Piacenza ha approvato le linee guida comunali sull’intelligenza artificiale, che stabiliscono norme su trasparenza, tutela dei dati e supervisione umana. Le regole mirano a rendere più efficienti i servizi per cittadini e imprese. La decisione rende il comune tra i primi in Italia a regolamentare l’uso dell’IA a livello locale. La delibera riguarda l’implementazione di strumenti digitali e l’uso di dati sensibili.

Approvate le Linee Guida comunali per l’utilizzo dell’IA: trasparenza, tutela dei dati, supervisione umana e servizi più efficienti per cittadini e imprese. Un passo avanti verso una Pubblica amministrazione più innovativa, efficiente e trasparente, senza mai rinunciare al controllo umano, alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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