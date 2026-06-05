All' università d' Annunzio nasce il Centro per l’Intelligenza Artificiale con una strategia di ateneo sull' Ai

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato inaugurato il Centro di Ateneo per l’Intelligenza Artificiale all’università Gabriele d’Annunzio, un polo multidisciplinare dedicato a ricerca, innovazione e formazione. Il centro fa parte del piano strategico dell’ateneo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All'università Gabriele d'Annunzio nasce il Centro di Ateneo per l'Intelligenza Artificiale (Centro AI), un polo multidisciplinare dedicato a ricerca, innovazione e alta formazione che rientra nella strategia del piano di sviluppo dell’intelligenza artificiale dell'ateneo. L’annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DallAI Act al Digital Omnibus: lUnione europea e la regolamentazione dellintelligenza artificiale

Video DallAI Act al Digital Omnibus: lUnione europea e la regolamentazione dellintelligenza artificiale

Notizie e thread social correlati

Accesso Medicina e semestre filtro: l’Università di Foggia lancia una piattaforma gratuita con intelligenza artificiale per aiutare gli studentiL'Università di Foggia ha messo a disposizione una piattaforma gratuita dotata di intelligenza artificiale pensata per supportare gli studenti nel...

Intelligenza artificiale e imprese: all’Università di Bergamo il convegno “Global AI – dall’hype all’impatto reale nelle pmi”A Bergamo si è tenuto il convegno “Global AI – dall’hype all’impatto reale nelle pmi”, organizzato presso l’Università locale.

Temi più discussi: Congresso nazionale su Visione ONE Health e malattie croniche non trasmissibili; Diabete, nutrizione e IA: l’Università d’Annunzio ospita il congresso sulla prevenzione delle malattie croniche nell’era moderna; Chieti, congresso all’Università d’Annunzio su One Health e malattie croniche; La Statale Open: nuove lauree telematiche in Statale.

intelligenza artificiale all università d annunzioPresentazione del nuovo corso di laurea interateneo UniMol e UniCh-Pe in Ingegneria informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’AutomazionePresentazione del nuovo corso di laurea interateneo UniMol e UniCh-Pe in Ingegneria informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’Automazione ... cblive.it

intelligenza artificiale all università d annunzioUniMol e UniCh-Pe insieme per il nuovo corso di laurea in Ingegneria Informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’AutomazioneTERMOLI - L’Università degli Studi del Molise e l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti–Pescara uniscono le forze per formare ... molisenetwork.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web