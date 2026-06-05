All' università d' Annunzio nasce il Centro per l’Intelligenza Artificiale con una strategia di ateneo sull' Ai

È stato inaugurato il Centro di Ateneo per l’Intelligenza Artificiale all’università Gabriele d’Annunzio, un polo multidisciplinare dedicato a ricerca, innovazione e formazione. Il centro fa parte del piano strategico dell’ateneo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

All'università Gabriele d'Annunzio nasce il Centro di Ateneo per l'Intelligenza Artificiale (Centro AI), un polo multidisciplinare dedicato a ricerca, innovazione e alta formazione che rientra nella strategia del piano di sviluppo dell’intelligenza artificiale dell'ateneo. L’annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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DallAI Act al Digital Omnibus: lUnione europea e la regolamentazione dellintelligenza artificiale

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