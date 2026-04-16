Regione Campania | dalla formazione alla sanità fino ai trasporti e al verde pubblico i provvedimenti approvati dalla Giunta

Oggi pomeriggio la Giunta regionale della Campania si è riunita per approvare una serie di provvedimenti che riguardano settori come la formazione, la sanità, i trasporti e il verde pubblico. Tra le decisioni prese ci sono interventi dedicati al diritto allo studio e all’occupazione giovanile, con l’obiettivo di sostenere queste aree strategiche per lo sviluppo regionale. La riunione ha coinvolto diverse delibere e piani di intervento approvati dalla Giunta.

Si è riunita la Giunta regionale della Campania, oggi pomeriggio: approvati, infatti, diversi provvedimenti per il diritto allo studio, la formazione e l’occupazione giovanile. In particolare, sono stati programmati altri 13 milioni di euro per le borse di studio agli studenti universitari.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Regione Campania, i provvedimenti approvati dalla GiuntaQuesto pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Leggi anche: Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Campania: entro il 13 maggio l’invio delle domande di contributo economico a favore dei figli di vittime del lavoro.; Protezione civile: attivato il servizio digitale per l’iscrizione al secondo e ultimo Corso di Aggiornamento per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) - Magazine Protezione Civile; Regione Campania, via al bando per contributi ai figli dei morti sul lavoro; Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimenti. Regione Campania: dalla formazione alla sanità, fino ai trasporti e al verde pubblico, i provvedimenti approvati dalla GiuntaFico: La nostra visione di sviluppo unisce sostenibilità e inclusione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ampliare le opportunità di crescita per le nuove generazioni ... salernotoday.it Incidenti sul lavoro. La Regione Campania stanzia contributi di solidarietà per i figli delle vittimeÈ ufficialmente aperto in Campania il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, un sostegno concreto per garantire il loro diritto ... ondanews.it #regionecampania #ConsiglioRegionaleCampania #italyusa #AgendaPolitica facebook