Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo ponte sulla Tosa. Si tratta dell’ultimo passaggio prima dell’inizio dei lavori. Il progetto include le fasi di realizzazione e le specifiche tecniche necessarie per completare l’opera. La decisione arriva dopo le approvazioni preliminari e le valutazioni di sicurezza. La realizzazione del ponte mira a migliorare la viabilità della zona e a sostituire l’attuale struttura. Non sono stati comunicati i tempi di avvio dei lavori.

Passo decisivo nella costruzione del nuovo ponte della Tosa. Il Comune ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento che porterà alla realizzazione del nuovo attraversamento sul Santerno tra via Codrignano e l’area di via Tiro a Segno-via Quarantini, destinato a sostituire l’attuale ponte a senso unico alternato. La determina firmata dal dirigente dell’Area Gestione e sviluppo del territorio, Gianluca Perri, dà il via libera definitivo a un’opera che avrà un costo complessivo di 6 milioni e 350mila euro, confermando l’aumento di spesa di 150mila euro già emerso nei mesi scorsi e attribuito principalmente al rincaro delle materie prime, in particolare dell’acciaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ponte alla Tosa, c’è l’ultimo via libera. Progetto esecutivo approvato dal Comune

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