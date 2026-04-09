Nuovo stadio ' Pinto' progetto esecutivo al vaglio del Comune Impianto da 12mila posti

Il progetto esecutivo del nuovo stadio Pinto, con una capienza di 12.000 posti, è attualmente sotto esame da parte del Comune. La documentazione, consegnata recentemente da Caserta Stadium, è stata consegnata ai commissari prefettizi e ai tecnici comunali per la valutazione. La decisione finale sulla validità del progetto è attesa nelle prossime settimane.

È un momento cruciale per la lunga vicenda del nuovo stadio Pinto. La documentazione completa, inviata nei giorni scorsi da Caserta Stadium, è ora al vaglio dei commissari prefettizi con l’ausilio dei tecnici comunali. Al centro dell’attenzione c’è il progetto esecutivo, documento fondamentale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Il progetto del nuovo stadio fra certezze e ostacoli da superare: convocato un vertice al ComuneIl sindaco Roberto Lagalla ha convocato per mercoledì (11 marzo) una conferenza di servizi preliminare sul progetto di riqualificazione dell'area... I parcheggi della biblioteca: cantieri sempre più vicini, progetto esecutivo al vaglioPontedera, 11 febbraio 2026 – Ristrutturazione del parcheggio adiacente alla biblioteca comunale e riqualificazione del centro città. Il Ferraris del futuro: presentato a Tursi il progetto di riqualificazione da 100 milioniIpotesi distretto dello sport per il nuovo stadio che punta a Euro 2032. Diecimila metri di zona commerciale ma no a supermercati per uno spazio aperto sette giorni su sette, ecco i dettagli del piano ... lavocedigenova.it Capienza ridotta e scale esterne, giù il velo dal nuovo stadio FerrarisI dettagli spiegati a Tursi dal progettista. Dibattito sugli spazi per i negozi e i ritardi del piano economico ... ilsecoloxix.it