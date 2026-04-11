Nuova rotatoria di via Fiorentina a Cesenatico | approvato il progetto esecutivo

Di recente è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la strada provinciale 98, all’incrocio con via Fiorentina a Cesenatico. La decisione riguarda l’approvazione formale dei dettagli tecnici e delle fasi di costruzione dell’intervento. Questa opera si inserisce in un intervento di riqualificazione della viabilità locale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi associati.

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria tra la strada provinciale 98 e via Fiorentina a Cesenatico. L’investimento totale previsto per la realizzazione dell’opera è di 490mila euro e sarà finanziato al 50% da Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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