Nuovo ospedale Monopoli-Fasano | piano operativo per 120 pazienti

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato approvato un piano operativo per il nuovo ospedale che avrà una capacità di 120 pazienti. Sono state definite le modalità di accesso al presidio e le procedure per garantire la sicurezza dei pazienti durante il trasferimento. Non sono state ancora comunicate le specifiche misure di sicurezza o i dettagli sui percorsi di accesso. Le autorità sanitarie stanno elaborando le modalità di attuazione del progetto.

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Come cambieranno i percorsi per raggiungere il nuovo presidio?. Quali misure verranno adottate per garantire la sicurezza dei pazienti?. Chi gestirà il coordinamento logistico durante il trasloco dei ricoverati?. Quali nuovi servizi di trasporto saranno attivi per i familiari?.? In Breve Trasferimento 120 pazienti dal San Giacomo alla nuova sede tra l'8 e il 15 giugno.. Sospensione cantieri sulla Statale 16 per garantire percorsi ambulanze tra Bari e Brindisi.. Attivazione 18 corse bus navetta giornaliere dalle stazioni di Polignano, Fasano e Monopoli.. Supporto telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 al numero 080-5844444. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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