La Regione Puglia ha avviato un piano per migliorare i collegamenti di trasporto verso il nuovo ospedale Monopoli-Fasano. Sono stati annunciati nuovi servizi di bus extraurbani destinati a facilitare l’accesso alla struttura sanitaria. La decisione arriva in un momento in cui la mobilità verso il nuovo polo è considerata una questione prioritaria. Le autorità regionali hanno comunicato le linee e gli orari dei nuovi collegamenti.

La mobilità verso il nuovo polo sanitario Monopoli-Fasano diventa una priorità per la Regione Puglia, con l’annuncio di nuovi collegamenti extraurbani per garantire l’accesso alla struttura. Maria La Ghezza, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, ha avviato un dialogo diretto con l’assessore ai Trasporti Raffaele Piemontese per strutturare un sistema di spostamenti che serva adeguatamente sia i pazienti che i lavoratori dell’ospedale. Mobilità e diritto alla salute: il piano per i collegamenti extraurbani. L’apertura imminente del presidio ospedaliero richiede una pianificazione logistica che non lasci isolati i cittadini. Per rispondere a questa necessità, è prevista l’attivazione a breve di una linea di trasporto pubblico che collegherà Polignano a Monopoli e all’ospedale stesso, calibrata sulle specifiche richieste dell’utenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale Monopoli-Fasano: via al piano per i bus extraurbani

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