Nuovo ospedale Monopoli-Fasano c’è il nodo trasporti | Mancano i bus per arrivarci

A pochi giorni dall’apertura del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano, si solleva il problema dei trasporti pubblici. Un consigliere regionale ha evidenziato come non siano ancora stati pianificati collegamenti di autobus per consentire l’accesso alla struttura. La questione riguarda la mancanza di mezzi pubblici disponibili per raggiungere la struttura sanitaria, generando preoccupazioni sulla mobilità dei cittadini che dovranno utilizzarla.

Garantire collegamenti pubblici efficaci per il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. A lanciare la richiesta, "alla vigilia della vera apertura" della struttura, è il consigliere regionale Tommaso Scatigna (Fratelli d'Italia), che sottolinea come non siano stati ancora previsti mezzi pubblici per.🔗 Leggi su Baritoday.it

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