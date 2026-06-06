Un nuovo impianto fotovoltaico è stato installato presso l’asilo ’Massari’. L’intervento, promosso dal Lions Club Portomaggiore San Giorgio, mira a sostenere la comunità scolastica e promuovere l’attenzione all’ambiente. L’iniziativa si inserisce in un progetto di supporto alla scuola, evidenziando il ruolo attivo del club nel promuovere iniziative di solidarietà e tutela ambientale.

Un’iniziativa per sostenere la comunità scolastica, coniugando attenzione all’ambiente. Il Lions Club Portomaggiore San Giorgio si dimostra ancora una volta una realtà dove il sostegno, la devozione e il senso di comunità sono all’ordine del giorno. Infatti, grazie alla collaborazione con la ditta Navarra e l’Associazione Mons. Artemio Crepaldi, la scuola d’infanzia ‘G. Massari’ di Voghiera potrà usufruire di un nuovo impianto fotovoltaico dedicato all’autoproduzione energetica. L’impianto, fortemente voluto dall’Associazione Mons. Artemio Crepaldi, è stato integrato all’interno del progetto CER Voghiera, contribuendo così allo sviluppo di un modello energetico più sostenibile, condiviso e attento al futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo impianto fotovoltaico per l’asilo ’Massari’

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