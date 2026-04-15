Nuovo impianto fotovoltaico nella sede della Protezione Civile

È stato completato un nuovo impianto fotovoltaico presso la sede della Protezione Civile in via Guidorzi. La struttura, situata in un punto strategico, si prepara a diventare un esempio di sostenibilità energetica. La realizzazione rientra nelle iniziative di transizione energetica promosse in luoghi chiave e rappresenta un passo avanti verso l’autosufficienza energetica dell’edificio. L’installazione è stata ultimata di recente e sarà presto operativa.

La transizione energetica è un cantiere aperto in luoghi strategici. Il passo più recente verso l’autosufficienza energetica riguarda il Centro della Protezione Civile di via Guidorzi, pronto a trasformarsi in un modello di sostenibilità grazie all’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. Giovedì scorso il Comune ha formalizzato il pagamento del corrispettivo a e-distribuzione per l’accettazione del preventivo di connessione alla rete. Un investimento mirato che permetterà alla struttura, fondamentale per la sicurezza dei cittadini in caso di emergenza, di produrre e consumare la propria energia pulita. Installare pannelli solari su un centro di Protezione Civile non è una scelta casuale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo impianto fotovoltaico nella sede della Protezione Civile Nei beni confiscati la sede della protezione civile"Entro la fine di marzo cominceranno i lavori di adeguamento dei due capannoni e del piazzale ubicati in zona Centocroci, confiscati dal Tribunale di... Gatteo si prepara per l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile: momento istituzionaleI nuovi locali, che si trovano in via Garibaldi 16, ospiteranno la sezione di Gatteo dell’Associazione Croce Verde Pubblica Assistenza di Gambettola...