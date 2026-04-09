Terranuova Nuovo impianto fotovoltaico alla RSA Don Amelio Vannelli

A Terranuova Bracciolini sono iniziati i lavori per installare un nuovo impianto fotovoltaico presso la RSA “Don Amelio Vannelli”. L’intervento mira a integrare un sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili. La realizzazione del progetto è stata comunicata a inizio aprile e coinvolge le strutture della residenza assistenziale. La posa delle apparecchiature è in corso e si prevede che l’impianto entrerà in funzione nei prossimi mesi.

Arezzo, 09 aprile 2026 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la RSA “Don Amelio Vannelli” a Terranuova Bracciolini. L’intervento, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2026, rappresenta un passo concreto nel percorso di transizione energetica intrapreso dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione alle strutture pubbliche ad alto consumo energetico. Il progetto, definito su mandato del Comune, si inserisce nel quadro del bando regionale POR FESR 2021-2027, che sostiene la diffusione di impianti da fonti rinnovabili nelle residenze sanitarie pubbliche. Un’iniziativa che punta a incentivare modelli di gestione più sostenibili, riducendo al tempo stesso i costi energetici e l’impatto ambientale delle strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova. Nuovo impianto fotovoltaico alla RSA Don Amelio Vannelli Terranuova Bracciolini avvia il progetto di energia solare alla Rsa “Don Amelio Vannelli”Arezzo, 7 aprile 2026 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la RSA “Don Amelio Vannelli”, situata in... Rilancio di Umbria Fiere. Nuovo padiglione, luci e impianto fotovoltaicoUn nuovo padiglione permanente completamente autofinanziato, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 480 kW con la condivisione dell’energia... Argomenti più discussi: Terranuova, iniziati i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico alla RSA Don Amelio Vannelli; Terranuova Bracciolini avvia il progetto di energia solare alla rsa Don Amelio Vannelli; Terranuova punta sul fotovoltaico: al via i lavori alla RSA Don Amelio Vannelli; Energia solare alla RSA Don Amelio Vannelli di Terranuova Bracciolini. Impianto fotovoltaico. Lavori alla Rsa VannelliAl via a Terranuova Bracciolini il progetto di energia solare alla Rsa Don Amelio Vannelli. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico alla casa di riposo di piazza Unità ... lanazione.it