Un nuovo casello sarà realizzato nel centro di Ancona per supportare l’apertura del nuovo polo logistico di Amazon all’Interporto. L’obiettivo è ridurre il traffico generato dall’hub, senza coinvolgere la Ss76, il casello Ancona Nord o altre zone della provincia. La realizzazione del nuovo impianto si inserisce in un progetto di gestione del traffico legato alla logistica e alle operazioni del centro di distribuzione. L’intervento è previsto senza compromettere la viabilità esistente nell’area.

L’imminente apertura del nuovo polo logistico Amazon all’Interporto non manderà in tilt né la Ss76, nè il casello Ancona Nord e neppure l’area vasta anconetana. La rete infrastrutturale attuale, infatti, è "perfettamente in grado di assorbire i nuovi flussi di traffico". La vera svolta strategica per alleggerire i punti più critici del territorio – in particolare i quartieri storicamente congestionati come Torrette e l’asse della Flaminia – è rappresentata dalla "futura realizzazione del nuovo casello autostradale di Ancona Centro". Sono questi i due fulcri essenziali emersi dallo studio "Valutazione degli impatti della struttura intermodale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo casello per Amazon: "Nascerà Ancona centro. Ecco come snelliremo la mole di traffico per l’hub"

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