Amazon a Jesi il piano viabilità | Presto il casello di Ancona centro

Il piano di viabilità per il nuovo polo Amazon all’Interporto di Jesi prevede che non ci saranno blocchi sulla superstrada Ss76, né al casello di Ancona Nord, durante l’apertura prevista il prossimo mese. Le autorità hanno confermato che l’arrivo del centro logistico non influenzerà il traffico nelle zone circostanti. Nessuna modifica temporanea o permanente è programmata per le arterie principali o le uscite autostradali in vista dell’apertura.

JESI (Ancona) Il quadro della viabilità in vista dell’imminente (il prossimo mese) debutto del polo Amazon all’Interporto di Jesi è chiaro: l’arrivo del colosso dell’e-commerce non causerà blocchi né sulla superstrada Ss76, né al casello di Ancona Nord, né sul resto del comprensorio. La rete stradale attuale, infatti, si è dimostrata "perfettamente in grado di assorbire i nuovi flussi di traffico". La vera sfida per decongestionare i nodi critici del territorio, come l’asse della Flaminia e il quartiere di Torrette, si gioca invece su un altro tavolo: quello della "futura realizzazione del nuovo casello autostradale di Ancona Centro". Sono i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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