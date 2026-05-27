A Marghera nascerà un nuovo hub per la lavorazione della grafite

A Porto Marghera si prevede la creazione di un nuovo hub dedicato alla lavorazione della grafite, un minerale fondamentale per la produzione di batterie e veicoli elettrici. La realizzazione del progetto è in fase di sviluppo e potrebbe portare alla nascita di un centro industriale specializzato nella lavorazione del grafite. Non sono state comunicate date precise né dettagli sul soggetto promotore dell’iniziativa.

Potrebbe nascere presto un nuovo hub per la lavorazione della grafite (un minerale critico per la produzione di batterie e mobilità elettrica) a Porto Marghera. Alkeemia e International Graphite Ltd hanno infatti firmato un accordo vincolante di joint venture per la realizzazione del sito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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