nuovi assetti digitali e scosse nel settore delle fiduciarie

Alcune società fiduciarie hanno perso l’autorizzazione ministeriale per operare. Sono in corso cambiamenti nelle strutture di gestione delle frequenze nella banda 24-26 GHz. Restano da chiarire quali aziende siano coinvolte in queste modifiche e come verranno assegnate le nuove frequenze. Le autorità competenti stanno aggiornando le regole e le autorizzazioni nel settore delle fiduciarie e delle telecomunicazioni. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui soggetti interessati.

Quali società fiduciarie hanno perso l'autorizzazione ministeriale per operare?. Chi gestirà tecnicamente le nuove frequenze nella banda 24-26 GHz?. Come cambierà il mercato dopo la fusione tra Trustfid e Compagnia Lombarda?. Perché la cooperativa Pier Giorgio Frassati è stata posta in liquidazione?.? In Breve Fondazione Ugo Bordoni gestisce frequenze tra 24,25 e 26,5 GHz.. Fidimo Fiduciaria e Fiduciaria Monza e Brianza perdono autorizzazioni operative.. Compagnia Fiduciaria Lombarda assorbe Trustfid S.r.l. tramite fusione a Milano.. Liquidazione coatta amministrativa per cooperativa Pier Giorgio Frassati a Foggia..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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