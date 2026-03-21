Terremoto | scosse di magnitudo 4,6 e 4,3 al largo delle isole Eolie Successive scosse di minore entità

Un terremoto di magnitudo 4,6 si è verificato alle 2,46 al largo delle isole Eolie, seguito da un'altra scossa di magnitudo 4,3 tre minuti dopo. Entrambi i sismi sono avvenuti in mare e sono stati fortemente avvertiti nella zona. Successivamente si sono registrate scosse di minore entità nella stessa area. Nessun dettaglio su danni o vittime è stato comunicato.

Il sisma più forte alle 2,46. Magnitudo 4,6. Tre minuti dopo il terremoto di magnitudo 4,3. In mare, al largo delle isole Eolie dove sono stati pesantemente avvertiti. Rispetto alla costa siciliana una settantina di chilometri di distanza. Nelle ore successive, numerose scosse di assestamento. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Terremoto: scosse di magnitudo 4,6 e 4,3 al largo delle isole Eolie Successive scosse di minore entità Articoli correlati Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7Teatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. Tutti gli aggiornamenti su Eolie Successive Temi più discussi: Terremoto: scosse di magnitudo 4,6 e 4,3 al largo delle isole Eolie; Forti scosse di terremoto in Sicilia tra Messina e Palermo; Sciame sismico a largo delle Eolie. Due scosse avvertite anche a Palermo; Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7. Terremoto nelle Isole Eolie di magnitudo 4.3 con epicentro vicino ad AlicudiQuesta mattina la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato una scossa nel territorio delle Isole Eolie. L’evento è stato registrato alle 2:49 e localizzato n ... notizie.it Terremoto: scosse di magnitudo 4,6 e 4,3 al largo delle isole Eolie Successive scosse di minore entitàIl sisma più forte alle 2,46. Magnitudo 4,6. Tre minuti dopo il terremoto di magnitudo 4,3. In mare, al largo delle isole Eolie dove sono stati pesantemente avvertiti. Rispetto alla costa siciliana un ... noinotizie.it [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.3 ore 02:49 IT del 21-03-2026 a Isole Eolie (Messina) Prof= 10.9 Km #INGV_45089101 http://terremoti.ingv.it/event/45089101 _______________________ [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 4.1 e 4.6 o facebook