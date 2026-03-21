Terremoto | scosse di magnitudo 4,6 e 4,3 al largo delle isole Eolie Successive scosse di minore entità

Da noinotizie.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 4,6 si è verificato alle 2,46 al largo delle isole Eolie, seguito da un'altra scossa di magnitudo 4,3 tre minuti dopo. Entrambi i sismi sono avvenuti in mare e sono stati fortemente avvertiti nella zona. Successivamente si sono registrate scosse di minore entità nella stessa area. Nessun dettaglio su danni o vittime è stato comunicato.

Il sisma più forte alle 2,46. Magnitudo 4,6. Tre minuti dopo il terremoto di magnitudo 4,3. In mare, al largo delle isole Eolie dove sono stati pesantemente avvertiti. Rispetto alla costa siciliana una settantina di chilometri di distanza. Nelle ore successive, numerose scosse di assestamento. (immagine: tratta da ingv.it)         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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