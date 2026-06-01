Plures verso i nuovi assetti Dialogo sindacati - azienda | Ma basta aumenti tariffe

Durante l’incontro tra sindacati e azienda, è stato evidenziato che non ci saranno ulteriori aumenti delle tariffe. La discussione si è concentrata sugli investimenti previsti nel piano industriale e sui cambiamenti organizzativi del gruppo. Il clima è risultato complessivamente positivo, con un confronto aperto e senza tensioni evidenti. Nessuna comunicazione ufficiale su modifiche immediate o su eventuali nuove decisioni economiche.

Alia Plures, clima tutto sommato positivo nell’incontro tra sindacati e azienda sugli investimenti previsti nel piano industriale e il nuovo assetto organizzativo del gruppo. Nel settore dell’igiene ambientale è stata annunciata la nascita di una nuova società operativa, a cui saranno trasferiti il servizio, il personale, la concessione, i mezzi e gli impianti collegati alla stessa concessione. Il modello organizzativo proposto, ampiamente diffuso nelle utility nazionali e locali, ha visto la grande attenzione di Cgil, Cisl e Uil per assicurare ampie e vincolanti garanzie a tutti i lavoratori coinvolti, sia per coloro che confluiranno nelle nuove società operative che per il personale che resterà nella holding. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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