Nuova Ford Focus 2028 | rinasce come crossover? Foto ed info

La nuova Ford Focus del 2028 potrebbe trasformarsi in un crossover, secondo le ultime indiscrezioni. La casa automobilistica sembra puntare a un cambio di stile, abbandonando la tradizionale carrozzeria hatchback. Tuttavia, non sarà un modello completamente elettrico, poiché si prevede che manterrà anche motorizzazioni a combustione interna. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le immagini e le informazioni trapelate indicano una svolta significativa nel design e nella gamma motori.

Il futuro della Ford Focus è al centro di un importante cambio di rotta da parte dell’Ovale Blu. La risposta breve è: sì, molto probabilmente rinascerà come crossover, ma no, non sarà esclusivamente elettrico. La strategia iniziale di Ford, che prevedeva un passaggio radicale e totale all’elettrico, è stata rimodulata per adattarsi alle reali richieste del mercato europeo. Ecco come si sta delineando il piano di rilancio del brand che riguarderà l’erede della Focus. La foto di copertina è stata realizzata con AI. 1. Addio Hatchback, benvenuto Crossover. La classica berlina a due volumi (hatchback) che abbiamo conosciuto per decenni è arrivata al capolinea. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova Ford Focus 2026: Design Rivoluzionario, Tecnologia Futuristica e Motori Mild Hybrid Potent

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