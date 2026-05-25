Nuova Ferrari Luce | foto ufficiali ed info
A maggio 2026, la Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente come la prima vettura 100% elettrica del marchio. Sono state diffuse le foto ufficiali e alcune informazioni tecniche. La vettura rappresenta un passo importante per la casa automobilistica, che finora aveva prodotto solo modelli con motore a combustione. L'evento di debutto si è svolto in questi giorni, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.
La Ferrari Luce segna una svolta storica epocale: è la prima Ferrari 100% elettrica della storia. Proprio in questi giorni di maggio 2026 la vettura è al centro dei riflettori per il suo debutto ufficiale. Non si tratta di una supercar estrema vecchio stampo, ma di un crossover sportivo a quattro posti (GT) ad altissime prestazioni, progettato su una piattaforma nativa elettrica sviluppata interamente a Maranello (all’interno del nuovo stabilimento E-Building). Il progetto unisce la tecnologia motoristica più avanzata alla purezza estetica, grazie a una collaborazione eccezionale per gli interni. Ecco tutti i dettagli tecnici e di design emersi fino ad ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
La nuova Ferrari elettrica
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