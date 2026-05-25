Nuova Ferrari Luce | foto ufficiali ed info

Notizia in breve

A maggio 2026, la Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente come la prima vettura 100% elettrica del marchio. Sono state diffuse le foto ufficiali e alcune informazioni tecniche. La vettura rappresenta un passo importante per la casa automobilistica, che finora aveva prodotto solo modelli con motore a combustione. L'evento di debutto si è svolto in questi giorni, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.