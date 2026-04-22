Oggi si è svolta l’elezione del nuovo presidente della Fondazione Mps, con Riccardo Coppini che è stato scelto dalla deputazione generale. L’assemblea si è riunita poco dopo aver approvato il bilancio 2025, come anticipato da fonti locali. Oltre a Coppini, sono stati nominati altri membri della deputazione generale che guideranno la fondazione nei prossimi mesi. La nomina segna un passaggio importante per l’ente, che si prepara a nuove attività.

La partita è chiusa. Come anticipato da La Nazione, oggi il notaio Riccardo Coppini sarà eletto presidente della Fondazione Mps dalla deputazione generale, subito dopo l’approvazione del bilancio 2025. Insieme a lui entrano nella deputazione amministratrice Filomena Convertito, avvocato ed ex assessore comunale a Poggibonsi dove è molto impegnata nel sociale; l’ex prefetto Renato Saccone (oltre che Siena, dal 2012 al 2016, ha guidato gli uffici territoriali del Governo di Monza-Brianza, Torino, Milano, quindi ha un profilo che va molto oltre i confini cittadini); il centrodestra conferma invece i deputati uscenti, si tratta del consulente d’azienda Franco Vaselli, indicato da Fratelli d’Italia, e dell’avvocato Monica Barbafiera, in quota Lega.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova Fondazione Mps. Oggi Coppini presidente. Ecco gli altri deputati

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