In seguito alla decisione di Fabrizio Palermo di lasciare il suo ruolo in Montepaschi, si accendono discussioni sul futuro della banca. Nel frattempo, Bper annuncia un aumento degli utili nel primo trimestre e si concentra sulla priorità di rafforzare la presenza a Sondrio. Unicredit, invece, sta riorganizzando le sue attività in Russia, mentre il consiglio di amministrazione di Montepaschi si prepara a nuove decisioni.

Utili Bper in crescita nel primo trimestre, Unicredit ridisegna le sue attività in Russia e il Cda di Montepaschi vede l’abbandono di Fabrizio Palermo. Iniziando da Bper, la banca modenese completa l’integrazione della Popolare di Sondrio e chiude il primo trimestre con un utile di 518,5 milioni di euro, in crescita del 17% sullo stesso periodo del 2025. La spinta ai conti arriva dal consolidamento dalla banca valtellinese i cui risultati, fino a giugno 2025, non erano inclusi nel perimetro di Bper. Nel trimestre i ricavi sono saliti a 1,77 miliardi (+24%), con quelli di Bper a quota 1,33 miliardi. "Grazie al completamento dell’integrazione...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tensione in Mps, lascia Palermo. Bper: Il risiko? Ora priorità a Sondrio

Notizie correlate

Leggi anche: Fabrizio Palermo lascia Mps. Ora c’è posto sia per lo storico avvocato di Urso che per Caltagirone jr

Unipol, l’utile vola a 1,5 miliardi: "Bper al sicuro dal risiko bancario"Se il 2025 fosse una polizza, per Unipol rientrerebbe nella categoria “alto rendimento”.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tensione in Mps, lascia Palermo. Bper: Il risiko? Ora priorità a Sondrio; Mps, nuovo scossone nel cda: si dimette Fabrizio Palermo dopo le tensioni sulla governance; Mps, Fabrizio Palermo si dimette dal cda in disaccordo sulla governance; Edison, nei tre mesi fatturato a 4,7 miliardi.

Tensione in Mps, lascia Palermo. Bper: Il risiko? Ora priorità a SondrioUtili Bper in crescita nel primo trimestre, Unicredit ridisegna le sue attività in Russia e il Cda di Montepaschi vede l’abbandono di Fabrizio Palermo. Iniziando da Bper, la banca modenese completa l’ ... quotidiano.net

Mps, Palermo lascia il cda divergenze sulla governanceFabrizio Palermo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, non ... ilmessaggero.it

Secondo quanto riferito, la tensione tra Koné e De Zerbi è esplosa durante un allenamento a Marsiglia. Il centrocampista non avrebbe seguito alcune indicazioni tattiche, e De Zerbi lo avrebbe umiliato davanti ai compagni, ordinandogli di lasciare il campo e - facebook.com facebook

Alta tensione in casa Real a pochi giorni dal Clasico Lite tra Valverde e Tchouameni È dovuto intervenire anche José Ángel Sánchez #BarcellonaRealMadrid è su #DAZN, domenica sera dalle 21:00 x.com